Monthey : « fumée noire » cette année encore pour les comptes communaux

Les comptes de Monthey affichent un bénéfice d’un peu moins de 10’000 francs (9’907.—). Une part de ce résultat positif pour le ménage communal se trouve dans la progression démographique, qui vient de franchir la barre des 19’200 habitants.

Présentés mardi dans la vénérable salle des Gouverneurs du Château de Monthey, les comptes pour l’année 2024 affichent un bénéfice de 9’907 francs, alors qu’une perte de 5,2 millions avait été inscrite au budget, lors de son établissement en décembre 2023.

Cet écart significatif, mais positif pour la commune de Monthey, entre budget et comptes s’explique par deux facteurs : la dissolution du service des parkings, ordonnée par le Canton, et l’augmentation des revenus fiscaux liés à la croissance démographique, qui affiche 19’200 habitants. « Bien que cela augmente nos recettes fiscales, le taux d’imposition des personnes physiques demeure inchangé. En revanche, pour les personnes morales, une baisse de l’impôt sur le bénéfice a été observée pour certaines entreprises », indique le président de la commune de Monthey, Fabrice Thétaz.

Par ailleurs, la dette nette par habitant est en recul, consécutive de la reprise des activités du Home par Monthey Les Tilleuls SA. Fabrice Thétaz.

Notons que la marge d’autofinancement atteint 8,9 millions de francs, contre 7,9 inscrits au budget. Ainsi, le capital propre de la Commune de Monthey, au 31 décembre 2024, pointe à 70,1 millions de francs.

Le chef de l’exécutif ajoute que « de nombreux projets sont arrivés à leur terme en 2024 ». Plus de 32 millions de francs ont été investis l’an dernier par la Ville de Monthey pour le développement de ses infrastructures, à l’instar des rénovations de la Maison Hildebrand pour 600’000 francs, la réalisation du complexe scolaire du Mabillon pour plus de 8 millions et demi de francs ou encore la sécurisation de la Vièze pour 5,6 millions de francs. Liste non-exhaustive.

Rappelons que les revenus atteignaient plus de 240’000 francs en 2023.

Guillaume Abbey