Monthey: feu maîtrisé dans une villa

Un incendie s’est déclaré cette nuit vers 2h00 du matin à Monthey au quartier des Semilles.

Le feu s’est propagé au 2ème étage d’une villa et a été maîtrisé par les pompiers durant la nuit. Aucun blessé n’est à déplorer. L’intervention a été menée par le CSI Chablais avec l’appui de CIMO et des pompiers du Haut-Lac. Une ambulance ainsi que des agents des polices cantonale et municipale ont été mobilisés pour l’intervention. A noter qu’une enquête a été ouverte.