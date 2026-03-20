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Monthey: Emmanuelle Es-Borrat, nouvelle directrice de l’ECCG dès septembre 2026

Le Conseil d’Etat valaisan a nommé Emmanuelle Es-Borrat à la tête de l’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey. Elle succédera à Patrice Birbaum.

L’Ecole de commerce et de culture générale de Monthey aura une nouvelle directrice à la rentrée 2026. Le Conseil d’Etat a porté son choix sur Emmanuelle Es-Borrat, actuellement enseignante au sein de l’établissement.

Active à l’ECCG depuis 2013, elle y enseigne notamment le français et la philosophie. Engagée dans la vie de l’école, elle collabore aussi à la réforme des métiers du commerce et intervient en parallèle à la Haute école fédérale en formation professionnelle.

Ancienne journaliste, notamment à 24 heures et au Nouvelliste, Emmanuelle Es-Borrat succédera à Patrice Birbaum, qui fait valoir son droit à la retraite.

/comm-jga