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Monthey: deux suspects interpellés après un cambriolage dans une station-service

Deux hommes ont été arrêtés dans la nuit de jeudi à vendredi après un vol par effraction dans une station-service à Monthey. Le butin a été retrouvé et une enquête est en cours.

Un vol par effraction a été commis dans une station-service à l’entrée de Monthey dans la nuit de jeudi à vendredi. Peu avant 3h30, un témoin a alerté la Police cantonale valaisanne après avoir aperçu un véhicule immobilisé contre la porte d’entrée de l’établissement.

Un important dispositif a été mis en place avec le soutien de la police municipale de Monthey et de la police du Chablais vaudois (EPOC). Le véhicule recherché a finalement été localisé à Massongex. Son conducteur a pris la fuite en direction de Monthey avant de perdre la maîtrise de son automobile et de percuter une voiture en stationnement.

Les deux occupants ont alors poursuivi leur fuite à pied. Grâce au signalement d’un second témoin, ils ont été retrouvés et interpellés le long des berges de la Vièze. L’un est un ressortissant français de 31 ans. L’identité du second homme est toujours en cours de vérification.

Le butin a été découvert dans le véhicule abandonné, qui aurait lui-même été dérobé auparavant dans un garage du Valais central.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale et a requis la mise en détention des deux auteurs présumés. Ceux-ci bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

/comm-jga