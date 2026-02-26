RC - Dernières infos

Monthey: début des travaux d’assainissement du site de « Clos-Donroux »

Les travaux d’assainissement du site industriel de « Clos-Donroux » (anciennement Giovanola) vont commencer en mars à Monthey.

Prévus sur une durée d’environ 6 mois, ils permettront de retirer environ 98% de la masse de perchloroéthylène contenue dans les sources de pollution, de stabiliser durablement la situation environnementale et de donner lieu à une gestion pérenne du site.

26 février 2026

