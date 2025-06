RC - Dernières infos

Monthey : comptes 2024 validés, le demècre en phase-test. Echos du Conseil Général

Pour sa dernière avant l’été, le parlement montheysan a approuvé les comptes 2024. L’exécutif a présenté son plan d’action en six mesures-tests pour doper le marché du mercredi, dont l’attrait baisse.

Le Conseil Général de Monthey s’est réuni lundi soir à la salle de la Gare. Une disposition inhabituelle, pour un plénum qui convoque ses séances au Foyer du théâtre du Crochetan communément. Lors de cette ultime séance avant l’été, l’Exécutif a présenté son plan de législature 2025-2028, qui comprend un chapitre dédié à la formation et le maintien de structures académiques. « Il est essentiel pour notre Conseil de garder des établissements du secondaire 2, voire du tertiaire, sur notre territoire », affirme Fabrice Thétaz, le président de la Commune, « Monthey est la capitale économique du Chablais et est un des poumons au niveau cantonal. Notre positionnement nous oblige de proposer une offre scolaire riche et variée », ajoute le numéro un libéral-radical de l’Exécutif.

Au cœur de cette politique : l’EPIC. L’Ecole Professionnelle Intercantonale de la Chimie est actuellement à la recherche de murs neufs, à Monthey ou ailleurs. Mais sa présence dans le chef-lieu du Chablais n’en est pas pour autant remise en question, bien au contraire. Fabrice Thétaz.

Des unanimités et un marché remodelé

Les conseillers communaux ont fait voter les comptes 2024 de la Ville, qui indiquent un excédent de revenus d’un peu plus de 9’000 francs. Pour rappel, le budget affichait plus de 5 millions de pertes. Cet écart a généré des appels à la prudence budgétaire de tout bord. Ce qui n’a pas empêché les conseillers généraux de l’accepter à l’unanimité des 55 élus présents. Le plénum a aussi validé, à l’unanimité moins une abstention une demande de cautionnement de 13,7 millions en faveur du projet du terminal Combiné de Monthey.

Dans un but de dynamiser le Marché du mercredi, la Municipalité proposera six mesures-tests aux exposants d’ici cet automne, et qui démarreront au 1er janvier 2026. « Nous ferons le bilan de ce nouveau concept à la fin 2026 et nous l’adapterons en fonction des analyses faites durant l’année », explique Guillaume Sonnati, conseiller communal. « Notre volonté est claire : nous souhaitons l’augmentation du nombre d’exposants à raison de 10% par année, et de visiteurs », détaille celui qui est responsable depuis cette année du dicastère de la Culture, du Tourisme et du Jumelage.

Autre décision remarquée concernant le « Demècre à Montà » : le déplacement de l’ensemble des exposants du côté de la place Tübingen uniquement. Le Municipal en charge de la culture, du tourisme et du jumelage, Guillaume Sonnati.

Enfin, l’exécutif montheysan annonce une étude de l’attractivité, économique notamment, du Centre-Ville. Une décision qui vient en réponse à un postulat déposé par trois élus du PLR, en février 2024.

