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Monthey boucle son exercice 2025 dans les chiffres noirs

Monthey boucle son exercice 2025 sur un excédent de revenus de plus de 80’000 francs. Si la commune a beaucoup investi ces dernières années, elle devra désormais réduire la dette engrangée.

L’exercice présente un résultat positif de plus de 80’000 francs alors que le budget prévoyait un déficit de 4,6 millions de francs. Pour arriver à garder un équilibre financier, la commune a dû prélever 4,8 millions de la réserve de politique budgétaire. Des chiffres qui réjouissent le président montheysan Fabrice Thétaz.

Ce prélèvement a permis à la ville d’augmenter sa marge d’autofinancement, à hauteur de 10,4 millions, mais aussi de poursuivre et terminer des réalisations d’envergure. Les précisions du président montheysan.

Pour l’avenir, la commune devra désormais penser à réduire sa dette engrangée par plusieurs années d’investissements conséquents, comme l’explique Fabrice Thétaz

La population montheysanne a d’ailleurs augmenté en 2025, elle frôle désormais les 19’500 habitants.