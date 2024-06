RC - Dernières infos

Monthey aura son « Prix de la Citoyenneté »

La ville de Monthey décernera, dès 2025, le prix de la citoyenneté. Présenté lors de la séance du conseil général lundi soir, il récompensera l’engagement citoyen et mettra en valeur le tissu associatif communal.

Le conseil général de Monthey a siégé lundi soir et a accepté, en trente minutes, les comptes 2023. Affichant 245’000 francs d’excédent de revenus, les chiffres ont été acceptés à l’unanimité par les élus.

Autre point à l’autre du jour, la Municipalité a présenté les contours du prix de la citoyenneté, qui sera distribué pour la première fois l’an prochain. Il récompensera l’implication et l’engagement des citoyens, et permettra, espère l’exécutif, de motiver les Montheysans à se rapprocher du tissu associatif. Le Municipal chargé de l’intégration, de la jeunesse et des sports. Pierre Contat.

La mise en place de ce prix donne même des idées pour la suite. On retrouve le conseiller municipal Pierre Contat.

Un sujet préparé par Guillaume Abbey.