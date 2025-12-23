RC - Dernières infos

Monthey : après plus de dix ans d’ouverture à Noël, le Tattoo-Bar propose désormais un karaoké

Si vous n’avez rien de prévu à Noël, le 24 ou le 25 décembre, vous pouvez passer la soirée dans un bar avec des amis. A Monthey depuis son inauguration en 2014, le Tattoo-Bar est ouvert durant les fêtes et proposera même un karaoké cette année.

La fin décembre peut paraître longue pour les personnes seules, celles qui ne fêtent pas Noël, ou qui ne le célèbrent qu’une fois. Surtout les journées et les soirées des 24 et 25, dates auxquelles toutes les activités, autant sociales que culturelles, cessent au profit de moments familiaux.

« Ouvrir au moins pour l’apéro ! »

A contrecourant complet, quelques gérants de cafés et de bistrots laisseront les portes de leur café ouvertes, comme un jour normal. A l’instar d’Alex Coutaz, patron du Tattoo-Bar à Monthey depuis 2014. « L’idée m’est venue très rapidement. A cette époque, beaucoup de connaissances divorçaient et ne fêtaient Noël qu’une fois avec leurs enfants, et restaient seules le deuxième soir », explique Alex Coutaz. « Je me suis dit pourquoi pas ouvrir ? Au moins pour que ces personnes puissent boire l’apéro. J’ai ouvert, et de fil en aiguille le concept s’est développé ».

Et pour cause. A la « simple » ouverture de Noël s’est greffé un repas « canadien » puis, à compter de cette année, un karaoké le jeudi 25 décembre. « Depuis Carnaval 2025 j’organise chaque deux semaines ce type de soirées dans mon bar. Et mon ami Jean-Luc (ndlr : le responsable du karaoké) m’a proposé d’en faire un le 25. J’ai accepté », se réjouit le barman.

L’interview complète d’Alex Coutaz.

Guillaume Abbey