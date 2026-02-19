RC - Dernières infos

Monthey: après dix ans de procédure, les travaux du quartier du Vieux-Pont démarreront en avril

Après plus de dix ans d’attente, le chantier du bâtiment de l’ancien « Helvetia » à Monthey pourra démarrer en avril. L’Etat du Valais a donné son accord en août 2025, déboutant les dernières oppositions.

« On est clairement dans une avancée », se réjouit le président de la Ville de Monthey, Fabrice Thétaz. Et pour cause : la décision de l’Etat du Valais, en août 2025, de délivrer un permis de construire pour le projet du quartier du Vieux-Pont, n’a pas été contestée en justice. Dès lors, le démarrage des travaux est prévu pour le mois d’avril.

Perçu comme un soulagement par les acteurs politiques, ce verdict l’est tout autant pour l’architecte Alain Audemars, directeur de la société Arco’Sarre à Martigny. « C’est toujours choquant de voir un bidonville quand on arrive par le côté sud de Monthey », confie-t-il sans détour.

« Les opposants avaient raison »

Depuis plus d’une décennie, M. Audemars travaille sur ce projet du quartier du Vieux-Pont à Monthey, qui vient d’aboutir à cette issue « heureuse ». Toutefois, il convient de rappeler qu’il en était tout autrement à l’origine. « Nous avons commencé les ébauches en 2016 avec, au départ, un projet novateur, certes, mais qui tranchait grandement avec l’existant », reconnaît-il. « Les membres de l’association du Vieux-Monthey (anciennement Monthey Patrimoine) se sont opposés. Et ils avaient raison ! », avoue l’architecte martignerain. A l’arrivée, seront préservés la façade côté route et l’un de ses segments côté terrasse, « afin de garder l’âme », contre une destruction totale probable au démarrage.

Une vingtaine d’appartements et des commerces

Dix ans et de multiples recours en justice plus tard, la renaissance du quartier du Vieux-Pont peut donc s’entrevoir. A terme, (ndlr : la livraison du bâtiment terminé est agendée à décembre 2027) il y sera élevé une vingtaine d’appartements, et l’intégralité du rez-de chaussé est réservée pour du commerce. Les promoteurs ont publié une mise à l’enquête en ce sens, avec une possibilité de restauration. « Nous souhaitons accueillir ce type d’offre. Le maintien de la terrasse existante telle quelle le montre », relate Alain Audemars. Et d’ajouter : « il y a suffisamment de place pour un, voire deux autres commerces en plus ».

Encore en phase de pré-travaux, la zone est actuellement sécurisée par des barrières, délimitant le périmètre. Si le retentissement des premiers coups de pioche est attendu avec impatience par le président de la Ville, Fabrice Thétaz, c’est qu’il considère la bâtisse comme un point névralgique. Il n’hésite pas à la qualifier de « visage de l’entrée sud de Monthey ».

L’une des complexités de ce dossier réside dans le « partage » de cet immeuble : à ce jour, deux copropriétaires se répartissent la partie « sud » (actuellement en phase de pré-travaux) et « nord ». En ce qui concerne cette dernière, le projet est toujours en attente.

Voici ce à quoi pourrait ressembler le projet Helvetia à Monthey :

Guillaume Abbey