Mondiaux de VTT : la Casa Nova à Monthey sera le centre d’accréditations, sans stopper ses activités

La Casa Nova à Monthey va devoir pousser ses murs. Durant les Mondiaux de VTT, le 1er étage du lieu sera le centre d’accréditation des athlètes notamment, mais sans conséquence sur les activités et l’accueil.

Dans le Chablais, les épreuves de « Descente » auront lieu à Champéry et celles de Pumptrack à Monthey. En raison de son positionnement, le chef-lieu chablaisien, et plus précisément le site de la Casa Nova, a été choisi pour accueillir le centre d’accréditation des compétitions pour les athlètes, les médias ou encore les équipes techniques. « Nous nous trouvons à proximité d’un terrain que nous utiliserons comme parking exclusif aux personnes ayant besoin de venir s’accréditer », complète Roxane Bellon, responsable événementiel au sein de la Casa Nova.

Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, l’étage sera scindé en deux et permettra le fonctionnement, sans vis-à-vis et en toute indépendance, de la Casa Nova et du centre d’accréditations. Seuls certains accès subiront un léger impact, comme nous le précise Roxane Bellon, du service de la culture, du jumelage et du tourisme de la Ville de Monthey.

Pour rappel, le Valais vibrera au rythme des Championnats du monde de VTT, dès samedi 30 août jusqu’au 14 septembre. Le centre d’accréditation de la Casa Nova vivra quant à lui jusqu’au 6 septembre. Pour la suite et la fin de l’événement, les personnes devront se rendre à Crans-Montana.

Guillaume Abbey