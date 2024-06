RC - Dernières infos

Moments rencontres: Val d’Illiez continue de miser sur les espaces d’échange

Le service socioculturel de Val d’Illiez veut encourager les échanges. Dès mardi, il proposera à la population des moments rencontres, agendés tous les premiers mardis du mois.

Val d’Illiez continue de miser sur les espaces d’échange. Après avoir lancé en début d’année le concept « Et si on parlait de… », qui propose aux intéressés des soirées de discussions autour d’un thème donné, le service socioculturel de la commune enchaîne avec une nouvelle offre : Les « moments rencontres » débutent mardi et reviendront chaque premier mardi du mois. De 14h à 16h, l’espace socioculturel de la vallée est ouvert à tout un chacun. Le concept est simple : offrir un espace d’accueil à la population pour débattre, jouer ou simplement discuter autour d’un café. Les précisions de Joë Gross, animateur socio-culturel de la vallée d’Illiez :

Le premier « Moment rencontre » a lieu ce mardi de 14h à 16h au service socioculturel de Val d’Illiez.