RC - Dernières infos

Moins de constructions, plus de nature : Gryon revoit à la baisse sa planification touristique

La Commune de Gryon met à l’enquête publique complémentaire sa planification touristique ajustée.

Le projet initial, qui visait la création de nouveaux logements de vacances sur la commune ces 15 prochaines années, a été grandement réduit à la suite des nombreuses oppositions et d’une initiative pour préserver le plateau de Frience. Concrètement, la surface constructible totale diminuerait de 85 %, le potentiel d’accueil serait désormais limité à 380 lits et reporté dans le secteur de L’Alpe des Chaux, contre 3’000 possibles selon les plans en vigueur.

À Frience, toute nouvelle construction de logements est abandonnée. La zone serait uniquement réservée au développement d’activités de loisirs telles que le ski incluant l’aménagement potentiel de remontées mécaniques. Une surface serait également affectée en zone alpestre à l’est du secteur. Certaines infrastructures lourdes seraient néanmoins exclues, comme une piste de luge sur rail. Eric Chabloz, municipal en charge du tourisme et de l’urbanisme.

Le plateau de Frience serait préservé de nouvelles constructions hôtelières. Crédit : ATER

Ce développement urbain est compatible avec les notions de durabilité selon Eric Chabloz.

De son côté, l’ATER Gryon, l’Association pour un tourisme écologiquement responsable, déclare d’ores et déjà combattre le projet. Une opposition que ne comprend pas Eric Chabloz.

Les habitants de Gryon peuvent consulter et se prononcer sur cette nouvelle version de la planification touristique jusqu’au 26 février.

Antoni Da Campo