Moins de chamois abattus lors de la chasse haute en Valais

Les résultats de la chasse haute 2025 en Valais démontrent une stabilité dans les prélèvements de cerfs mais une baisse de 13% pour le chamois.

Cette diminution découle notamment du modèle de chasse en place, qui vise à protéger les chamois de deux ans et demi, ainsi que les femelles, dans le but de freiner l’érosion trop rapide du capital reproducteur à l’échelle du canton. Concernant les autres animaux visés lors de la chasse haute du 15 au 27 septembre, 224 chevrettes ont été abattues et 21 sangliers.