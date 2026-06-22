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Moins de bus vers l’Hôpital Riviera-Chablais? Des élus demandent des explications au Conseil d’État

Des députés montent au créneau pour préserver l’accès à l’Hôpital Riviera-Chablais. Ils s’inquiètent d’une possible réduction de moitié de la fréquence des bus entre Villeneuve et Rennaz et demandent des explications au Conseil d’État.

La desserte en transports publics de l’Hôpital Riviera-Chablais inquiète plusieurs députés vaudois. Des élus de la Riviera et du Pays-d’Enhaut ont déposé une interpellation au Conseil d’État après l’annonce d’une possible réduction de la fréquence des bus entre Villeneuve et Rennaz. Dès décembre prochain, un bus pourrait circuler toutes les vingt minutes au lieu de toutes les dix minutes actuellement.

Les signataires redoutent des répercussions sur l’accès aux soins et demandent au gouvernement vaudois d’évaluer les conséquences de cette mesure pour les patients, leurs proches et le personnel hospitalier. Les précisions de la députée veveysanne Valérie Zonca, autrice de l’interpellation :

Selon les informations communiquées par la Direction générale de la mobilité et des routes, cette diminution de l’offre viserait à ajuster la desserte à la fréquentation de la ligne et à réduire les coûts. Une justification contestée par les auteurs de l’interpellation :

Le Conseil d’État dispose désormais de trois mois pour répondre aux questions soulevées par les députés. Des interrogations qui, selon les signataires, dépassent largement le cadre politique cantonal :

/JGA