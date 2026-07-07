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Moins d’abricots en Valais, mais meilleurs

Moins d’abricots, mais meilleurs. C’est le message de Valais promotion qui veut encourager en juillet la consommation de fruits locaux. Un message salué par le domaine du Courvieux à Martigny.

Les abricots du Valais sont moins nombreux qu’à l’accoutumée, mais de meilleure qualité.

C’est le message adressé notamment par Valais Promotion, qui explique que le gel du printemps a réduit la production d’au moins un tiers. Les fortes chaleurs ont toutefois favorisé la qualité des fruits, et quelque 5’200 tonnes d’abricots sont attendues cette année. A Martigny, Bernard Lucciarini, propriétaire du domaine du Courvieux, précise que les canicules ajoutent des difficultés à la production :

Bernard Lucciarini et son équipe oeuvrent dès lors à trouver des solutions pour contrer l’arrivée de ces nouveaux insectes.

Le Valais, qui assure près de 95% de la production suisse, lance une campagne de promotion tout au long du mois de juillet afin d’encourager la consommation de fruits locaux et de saison.