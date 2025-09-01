RC - Dernières infos

Modulaire, rénové, transitoire: l’école en mouvement à Vevey

Avec sa stratégie « Vevey, ça grandit », la Ville veut répondre à l’augmentation du nombre d’élèves et à l’état vieillissant de certains bâtiments scolaires. Un vaste plan qui mêle rénovations, structures provisoires et vision à long terme.

La rentrée scolaire a eu lieu jeudi dernier à Vevey, dans un climat de transition pour l’école publique. La Ville déploie actuellement sa stratégie baptisée « Vevey, ça grandit », censée répondre à deux défis majeurs : la croissance démographique, avec davantage d’enfants à scolariser, et le vieillissement des infrastructures existantes.

🎧 À écouter : Laurie Willommet, municipale en charge des écoles, détaille les objectifs de la stratégie « Vevey, ça grandit »

Parmi les chantiers prévus : la rénovation complète du collège du Clos, mais aussi la création de collèges modulaires pour permettre le déplacement temporaire d’élèves pendant les travaux. C’est le cas du collège de l’Aviron, inauguré pour cette rentrée. En revanche, le dossier du collège modulaire du Rivage s’annonce plus compliqué. Déjà annulé une première fois par le Tribunal cantonal, le projet a été retravaillé et mis à l’enquête cet été… mais il fait à nouveau face à des oppositions. Résultat : son ouverture, initialement prévue pour 2026, est désormais repoussée à 2027.

🎧 À écouter : Laurie Willommet, municipale en charge des écoles, donne son état d’esprit sur cette situation

Malgré ces obstacles, la Municipalité assure rester à l’écoute de la population. Laurie Villemet insiste sur l’importance de la transparence et du dialogue, afin d’accompagner cette transformation du paysage scolaire veveysan.

/JGA