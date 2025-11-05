RC - Dernières infos

Mobilité transfrontalière : le désenclavement du Chablais au centre d’un forum jeudi dernier

200 personnes ont répondu présent au tout premier forum transfrontalier sur la mobilité dans le Chablais. Jeudi dernier au Bouveret, il était question de grands projets, de rapport Weidman et de collaboration franco-suisse.

Conjointement mis sur pied par Chablais Region, côté suisse, et la Communauté de communes pays d’Évian – vallée d’Abondance pour la partie française, le 1er forum sur la mobilité transfrontalière s’est déroulé la semaine dernière au Bouveret.

La réunion a permis de rassembler 200 personnes et d’aborder la mobilité entre les deux pays et les projets en cours, « ce forum permettra de poser un diagnostic commun et trouver des solutions à l’échelle du Chablais et du bassin lémanique », exprime Jean-Marc Udriot, Syndic de Leysin et membre du Comité de Chablais Région, dans son propos liminaire.

1 village, 2 pays, 4’000 travailleurs

Quotidiennement, 4’000 travailleurs traversent la frontière à Saint-Gingolph, saturant la route sur plusieurs kilomètres, matin et soir. « Cela porte le nombre à 14’000 voyages, si on totalise l’aller-retour et le trafic touristique », détaille Géraldine Pflieger, maire de la commune française de Saint-Gingolph.

Le forum fut aussi l’occasion de parler des problématiques très locales, peut-être méconnues au-delà de la commune. A l’instar de Saint-Gingolph France, où le dédouanement se déroule, la maire a expliqué que le village ressemblait de plus en plus à une zone de dédouanement. Pointant du doigt une récente opération des douanes, ayant généré un embouteillage supplémentaire, s’additionnant à la congestion habituelle.

Géraldine Pflieger s’est ainsi exprimée « nous avons l’impression d’habiter dans une zone de dédouanement ». Réalité ou simple slogan ?

Guillaume Abbey