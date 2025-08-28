RC - Dernières infos

Mobilité : des travaux ferroviaires et routiers jusqu’en 2031, entre Saint-Gingolph et le Bouveret

La route entre le Bouveret et Saint-Gingolph est empruntée par plus de 12’000 véhicules par jour. Déjà compliquée, la situation va s’empirer à la fin de cette année avec le début d’une série de travaux routiers et ferroviaires, et ce jusqu’en 2031.

Les usagers de la route cantonale ralliant Saint-Gingolph au Bouveret, notamment les pendulaires et les frontaliers, devront prendre leur mal en patience dans les années à venir. En attendant la réouverture du RER-Sud Léman, espérée à l’horizon 2031-2032 et censée résoudre une partie du problème de la mobilité sur ce tronçon routier, emprunté quotidiennement par 12’000 véhicules, des travaux d’envergure seront entrepris.

Sur le rail tout d’abord. L’assainissement du passage à niveau du Fenalet, qui prévoit la construction d’une galerie de 120 mètres sous la chaussée pour sécuriser le croisement entre la route et le rail, est une priorité. Ce passage sous-voie devrait permettre d’assainir ce secteur accidentogène, où se côtoient trains, voitures, vélos et piétons. Cette réalisation favorisera également le doublement de la cadence des trains, passant à deux trains par heure dans les deux sens.

Ce chantier entraînera une interruption du trafic ferroviaire entre Saint-Gingolph et Le Bouveret pendant deux ans, à partir de 2028. Des solutions devront être trouvées pour transporter les plus de 950 voyageurs qui empruntent le chemin de fer entre Saint-Gingolph et Port-Valais chaque jour. « Des bus, soit par la route cantonale soit par une route de déviation traversant la forêt, pourront être organisés. Des solutions lacustres sont également envisageables, mais nous avons besoin de garanties sur la tenue des horaires », énumère le président de Saint-Gingolph, Gérald Derivaz.

Dès la fin 2025, sa Commune devra séparer les eaux usées et les eaux claires et procéder au remplacement des canalisations d’eau potable. Gérald Derivaz.

Dans le même temps, la commune rénovera les services d’électricité et d’éclairage public, nécessitant un trafic alterné sur une voie. Divisés en quatre phases, ces travaux dureront jusqu’en 2031.

Guillaume Abbey