Mieux valoriser les vins d’Aigle: tel est l’objectif d’une motion approuvée par le Conseil communal ce jeudi soir

Soutenir l’économie locale par le goût : le Conseil communal d’Aigle a approuvé jeudi soir une motion du PLR qui demande que les manifestations aidées par la commune mettent en avant les vins et spécialités locales.

Soutenir et valoriser les produits du terroir aiglon — tel est l’objectif de cette motion du PLR. Le parti propose d’introduire une clause de conditionnalité dans les règlements communaux : toute manifestation ou association bénéficiant d’un soutien financier ou matériel de la commune devrait mettre en avant des produits locaux, notamment les vins issus du groupement de promotion des vins d’Aigle. Alexandre Favre, vigneron-encaveur et conseiller communal PLR, nous explique le but derrière cette motion qu’il a signée.

Une motion, approuvée à 43 oui, 6 non et 7 abstentions, qui est donc maintenant dans les mains de la Municipalité. Grégory Devaud, syndic d’Aigle.

Lors de cette séance, le Conseil communal a également approuvé un préavis municipal relatif à divers travaux importants sur la route de Lausanne.