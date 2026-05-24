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Mieux manger à l’adolescence: une réflexion collective à Martigny

Pourquoi les adolescents consomment-ils autant de sucre et de produits ultra-transformés ? La question était au cœur d’une matinée de sensibilisation organisée vendredi à l’Epicentre de Martigny.

Boissons énergétiques, snacks ultra-transformés, sucre caché… Les défis liés à l’alimentation des adolescents préoccupent de plus en plus les professionnels. Vendredi matin, une journée de sensibilisation réunissait à l’Epicentre de Martigny des acteurs valaisans de la santé, de l’école et du social. Objectif affiché : mieux comprendre les mécanismes qui influencent les choix alimentaires des jeunes et proposer des pistes concrètes pour aborder ces questions. Une conférence de la Docteure Nathalie Farpour-Lambert ouvrait notamment les discussions.

Dans le public, Françoise Métrailler, enseignante en économie familiale au cycle d’orientation de Collombey-Muraz, a suivi cette prise de parole avec beaucoup d’intérêt :

Celle qui est aussi députée au Grand Conseil valaisan salue les efforts menés dans le canton sur ces questions, tout en appelant à une mobilisation plus forte au niveau fédéral. Françoise Métrailler :

Cette matinée de sensibilisation et de présentation d’outils pratiques était organisée par Promotions santé Valais, Fondation Senso 5, Fourchette Verte Valais et la Ligue contre le diabète Valais.

Ecoutez notre entretien avec Dre Nathalie Farpour-Lambert

/JGA