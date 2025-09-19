RC - Dernières infos

Michel Mayor à l’affiche des 20 ans d’AstroChablais

Découvreur de la première exoplanète et Prix Nobel de physique, Michel Mayor sera en conférence au Théâtre du Crochetan samedi dès 18h30.. Natif de la région, il reviendra sur une découverte qui a changé notre regard sur l’univers.

Le 6 octobre 1995, l’Aiglon Michel Mayor et Didier Queloz annonçaient la découverte de 51 Pegasi b, première planète en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil. Une révolution scientifique qui a ouvert la voie à l’étude de milliers d’autres mondes, aux compositions parfois étonnantes : planètes de lave, océans infinis ou atmosphères en évaporation. Figure majeure de l’astrophysique mondiale, Michel Mayor a reçu le Prix Nobel de physique en 2019.

À l’occasion des 20 ans de l’association « AstroChablais », il viendra partager à Monthey son regard sur la quête de vie dans l’univers. En amont de sa venue, nous lui avons posé quelques questions sur sa grande découverte mais aussi sur ce qui a changé depuis.

La conférence gratuite et ouverte à tous de Michel Mayor, Prix Nobel de physique, se tiendra samedi soir au Théâtre du Crochetan de Monthey, à l’occasion des 20 ans de l’association AstroChablais.

/LT