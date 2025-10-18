RC - Dernières infos

Mex : l’association du Four Al’pain participera à la 1ère fête « Lo Pan Ner » dans le Haut-Valais

Une fête pour unir les fours banaux valaisans, « Lo Pan Ner » célébrera ce savoir-faire pour la 1ère fois ce week-end à Erschmatt. L’association du Four Al’pain de Mex fera le déplacement dans le Haut-Valais.

La 1ère édition de la Fête du Lo Pan Ner (littéralement : le pain noir) a lieu les 18 et 19 octobre en Valais. Lancée entre autres par l’Association du pain de seigle AOP du Valais, cette célébration mettra à l’honneur la culture du seigle de montagne, les fours communaux et le pain noir cuit au feu de bois.

Née dans la Vallée d’Aoste en 2015, Lo Pan Ner se déroulera ce week-end à Erschmatt dans le Haut-Valais. Une quinzaine de localités disposant d’un four banal, dont Mex sur les hauts de la commune de Saint-Maurice, participeront aux festivités.

L’occasion de mettre le focus sur l’Association du Four Al’pain de Mex. Guillaume Abbey est allé à la rencontre de son président, Stéphane Nicolin. Il nous liste les spécialités préparées une fois par mois au four de Mex.

Guillaume Abbey