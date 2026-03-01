RC - Dernières infos

Meilleur apprenti cuisinier vaudois : des jeunes à l’épreuve de l’excellence

La 28ème édition du Concours vaudois du meilleur apprenti cuisinier s’est tenue samedi à l’École Professionnelle de Montreux en partenariat avec l’Amicale Vaudoise des Cuisiniers et la maison Aligro.

L’événement vise à découvrir, encourager et récompenser les jeunes talents qui deviendront demain l’élite de la gastronomie suisse. Durant cinq heures, sept candidats en 2ème année de CFC ont mis du cœur à l’ouvrage devant un jury évaluant chacun de leur geste. Sur une recette libre d’omble chevalier et d’un met imposé de Saint-Honoré, le titre 2026 revient à Colin Gervaix, 20 ans, apprenti au Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier.

Seule Chablaisienne du concours, la Boyarde Isabelle Rossier, apprentie à la Maison des Bosquets à Burier, obtient la médaille en chocolat. Une satisfaction pour la jeune femme de 17 ans, qui y a investi un travail conséquent en amont du concours.

A seulement 17 ans, Isabelle Rossier dresse ses plats comme une pro.

Portée par la passion de son métier, il était important pour elle de se mesurer à ses pairs. A 17 ans, la cuisine est une véritable vocation. Isabelle Rossier.

Chaque geste compte pour envoyer le plat dans le temps imparti, sous l’oeil critique du jury

De par son exigence, le concours vaudois du meilleur apprenti cuisinier est non seulement une vitrine d’excellence pour la branche. Martial Stoky, vice-président du concours et enseignant.

Si la pression fait partie intégrante du concours, Martial Stoky conçoit cette compétition comme un moment de formation unique.

Le gagnant de l’édition 2026 du Concours vaudois du meilleur apprenti cuisinier représentera cette année le canton au « Poivrier d’Argent » et à la finale suisse du « Jeune Talent Escoffier ».

Antoni Da Campo