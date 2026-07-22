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#MEDLP: La Place Centrale de Martigny veut faire vibrer toutes les générations cet été

Du yoga au saut à la perche, en passant par les concerts, les ateliers ou les soirées à thème, la sixième édition de Martigny Est Dans La Place promet une programmation éclectique. Un choix assumé par les organisateurs, qui souhaitent faire de la Place Centrale un lieu de rencontre accessible à tous.

Concerts, ateliers de magie, danse, écriture, yoga, soirées jeux de société, tango ou encore compétition internationale de saut à la perche : cette année encore, Martigny Est Dans La Place mise sur la diversité.

Pour Florian Rard, responsable communication, médias et événementiel, cette variété est la clé du succès de la manifestation.

🎧 Écoutez l’entretien avec Florian Rard et Fabian Claivaz :

L’objectif est de permettre à chacun de trouver une animation qui lui ressemble, quel que soit son âge. « Les grands-parents comme les petits-enfants, les seniors comme les jeunes couples doivent pouvoir profiter de la Place Centrale durant ces trois semaines de festivités », résume de son côté Fabian Claivaz, directeur de Martigny Tourisme.

Un rendez-vous désormais bien installé dans l’été martignerain

Les organisateurs rappellent que Martigny Est Dans La Place n’a pas vocation à rivaliser avec les grands festivals de l’été, mais plutôt à compléter le calendrier estival. La manifestation prend ainsi place après les grands rendez-vous de juillet, avant la reprise scolaire, afin d’offrir plusieurs semaines d’animations gratuites au cœur de la ville.

Comme chaque année, la météo restera néanmoins un facteur à surveiller de près. Les épisodes orageux peuvent contraindre les organisateurs à adapter, voire annuler certaines soirées en plein air.