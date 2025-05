RC - Dernières infos

Médiathèque Valais Martigny : une nouvelle exposition entre hommes et animaux

Raconter l’histoire de l’homme et de l’animal via des photos d’archives. Un pari qu’a relevé la Médiathèque Valais Martigny avec son exposition Domestiques photogéniques.

La médiathèque Valais Martigny présente une nouvelle exposition photographique. Les clichés sont issus de sa collection et interroge le phénomène de la domestication des animaux. L’exposition Domestiques photogéniques qui est à découvrir jusqu’en mars 2026 est un album retraçant la vie quotidienne et l’agriculture dans les Alpes. Une forme d’hommage aux animaux et aux êtres-humains dont l’histoire commune remonte à plus de 5’000 ans. Une exposition qui questionne également les valeurs humaines. Sylvie Délèze, directrice de la Médiathèque Valais-Martigny.

Une approche scientifique apporte également un éclairage sur l’économie agro-pastorale de nos régions. Notamment sur la question de la domestication. Nicole Reynaud Savioz, archéozoologue.

Notez encore que cette exposition s’adresse à tous les publics, avec des dispositifs sonores conçus spécialement pour les tout-petits. De nombreuses actions de médiation graviteront autour de la thématique de l’exposition.

MV