RC - Dernières infos

Maxi-Rires 2026: Dany Boon, Camille Lellouche et une programmation XXL à Champéry

Du 23 au 28 mars 2026, Champéry deviendra la capitale romande de l’humour pour la 18ᵉ édition du Maxi-Rires Festival. Dix spectacles, des têtes d’affiche et des créations inédites : une semaine dense et éclectique où stand-up, magie, musique et comédie se rencontrent.

Le Maxi-Rires Festival dévoile une édition 2026 particulièrement ambitieuse. Pendant six jours, Champéry accueillera une dizaine de spectacles alternant styles et générations. Parmi les moments forts : le retour du Gala emmené par Alex Vizorek, ou encore la venue de Dany Boon, qui fera son grand retour sur scène avec Clown n’est pas un métier après sept ans d’absence.

La programmation fait la part belle à l’éclectisme. Gus ouvrira le bal avec Givré, un spectacle mêlant magie et humour décalé. Marine Leonardi présentera Mauvaine Graine, un one-woman-show au ton noir et incisif. Olivier de Benoist poursuivra sa quête du bonheur, tandis que David Castello-Lopes proposera Délicieux, une exploration comique des plaisirs simples.

Le festival marque aussi des retrouvailles attendues : Marc Donnet-Monay revient après douze ans d’absence avec Alouette. Les 4 sans Voix célébreront la francophonie en musique, et Thomas Wiesel décryptera nos obsessions numériques avec Société écrans.

Camille Lellouche bénéficiera d’une carte blanche pour un spectacle mêlant chant, émotion et humour.

À quelques mois de son vingtième anniversaire, le Maxi-Rires confirme sa place de rendez-vous majeur de l’humour en Suisse romande, dans le décor chaleureux et festif de Champéry.

/comm-JGA