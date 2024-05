RC - Dernières infos

Massongex: l’optique d’une fusion en discussion

Les habitants des communes de Massongex, Vérossaz et Saint-Maurice doivent se prononcer le 9 juin prochain sur un projet de possible fusion. Une proposition qui ne convainc pas tout le monde.

Ce vote consultatif est une sorte de sondage, afin que la population puisse donner son avis sur la possible poursuite d’un projet de fusion, dont les discussions ont débuté il y a environ 2 ans. Du côté de Massongex la question interpelle, plusieurs opposants invitent la population à glisser un non dans l’urne. Du côté de Saint-Maurice et Vérossaz, le projet ne semble pas faire débat pour l’heure. Claude Oreiller, ancien municipal de la commune de Massongex fait partie de ceux qui ne sont pas favorable à ce projet de fusion. Il en explique les raisons, Claude Oreiller.

Une opposition qui n’étonne pas Sylviane Coquoz, présidente de Massongex.