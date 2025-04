RC - Dernières infos

Massongex: la fondation « Carbon Free Valais/Wallis » offre son premier soutien à la forêt du Châtillon

La forêt du Châtillon à Massongex va être revitalisée. Jeudi matin, les entreprises labellisées « Go Carbon Free » ont remis un montant de 15’000 francs à l’association « Forêt Climat Valais », afin de réaliser ce projet. Un projet qui permettra d’adapter la forêt aux conditions climatiques futures en favorisant le rajeunissement des essences. Objectif : préserver sa capacité de stockage de 1’250 tonnes de CO2 et limiter les risques comme la prolifération d’espèces invasives ou les incendies.

Il s’agit du premier chèque offert par la Fondation Carbon Free Valais Wallis. Son président Vincent Riesen nous explique pourquoi leur choix s’est porté sur la Forêt du Châtillon.

Avec ce chèque de 15’000 francs, la forêt du Châtillon va donc pouvoir être revitalisée. Au terme d’une escapade entre épicéa, chêne et ail des ours, le garde forestier chargé de la réalisation du projet, Julien Croset, est revenu sur ce qui va être fait sur le terrain.

Les travaux débutent immédiatement et pour marquer cet engagement, un banc en bois commémoratif a été inauguré sur place.

