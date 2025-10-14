RC - Dernières infos

Massongex joue la carte de l’honnêteté pour son UAPE provisoire

À Massongex, la Municipalité a joué la carte de la transparence. Réunie lundi soir en séance extraordinaire, l’assemblée primaire a validé à l’unanimité un crédit complémentaire pour l’installation provisoire de l’UAPE, déjà opérationnelle sous forme de containers.

La commune de Massongex a tenu lundi soir une assemblée primaire extraordinaire. Les citoyens ont validé à l’unanimité un crédit de CHF 643’850.- pour les installations provisoires de l’UAPE, déjà mises en place sous forme de containers. Si leur achat initial respectait les seuils légaux permettant à la Municipalité de décider seule, les frais additionnels — notamment pour le parking, le mobilier et les aménagements extérieurs — nécessitaient cette fois l’aval de la population. Une transparence saluée, même si certains habitants ont exprimé le sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli, les containers étant déjà installés.

Les explications de Sylviane Coquoz, présidente de Massongex.

Cette solution est jugée provisoire, avec pour objectif de mener une étude plus profonde en vue d’un projet pérenne. Sylviane Coquoz nous explique quels vont être les axes de réflexion.

Cette décision permettra donc la création d’un parking provisoire de 24 places, en remplacement de celui utilisé pour les containers, d’un aménagement extérieur mais aussi d’achat de mobilier pour la structure d’accueil. En tout et pour tout, le crédit total s’élève à CHF 643’850.-.

/LT