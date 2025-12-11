RC - Dernières infos

Martigny : Yann Lambiel et Geneviève Côté feront leur show à Martigny en faveur des enfants atteints d’un cancer

Les humoristes Yann Lambiel, Geneviève Côté et Anthony Kavanagh feront hurler de rire le CERM de Martigny vendredi en faveur de l’Association les Anges d’Angeline.

Ce gala caritatif et festif marquera les dix ans de l’organisation valaisanne, qui vient chaque année en aide à une trentaine d’enfants atteints du cancer et à leurs famille. Plus de 500 personnes sont attendues à cette soirée entièrement portée par des bénévoles. Tout l’argent récolté sera destiné à accompagner et soutenir financièrement les foyers touchés par la maladie. En mémoire de sa sœur Angeline emportée par un ostéosarcome, Déborah Vouilloz, co-fondatrice de l’association, continue de mener par amour cette mission en faveur des enfants en souffrance.

Cette année encore, la solidarité sera au rendez-vous au sein d’une halle 21 comble. Un succès qui permettra aux Anges d’Angeline de continuer à répondre à tous les besoins. Déborah Vouilloz, co-fondatrice de l’association.

En une décennie, une centaine de familles ont bénéficié de la solidarité de l’association des Anges d’Angeline pour un montant total de plus d’un million de francs.

