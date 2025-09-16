RC - Dernières infos

Martigny: une demi-journée de sensibilisation pour favoriser l’accessibilité sans barrières

Une séance d’information pour favoriser l’accessibilité sans barrières : voilà ce qu’a organisé vendredi dernier le Service d’Action Sociale valaisan, avec comme objectif de sensibiliser les communes du canton à la mobilité des personnes en situation de handicap.

Une séance qui s’est tenue à Martigny, où les aménagements réalisés sur l’Avenue de la Gare ont été mis en évidence, au moyen de différents ateliers participatifs. Jérôme Favez, chef du service de l’action sociale nous explique le but de cette démarche.

L’occasion pour les participants de réaliser les défis que rencontrent les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap au quotidien. Steven Pichard, membre du comité du club en fauteuil roulant du Valais romand et animateur de l’un des ateliers.

L’objectif de cette demi-journée : sensibiliser les communes du canton aux différentes directives d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap lors de la construction ou rénovations de bâtiments et infrastructures. Et c’est Clorinde Dussex, architecte et responsable de ProCap Valais Romand qui a présenté une partie de ces directives. L’association a un rôle bien particulier à jouer afin d’améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap.