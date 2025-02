RC - Dernières infos

Martigny: un stand de prévention pour sensibiliser les jeunes aux jeux d’argent et de hasard au salon « Your Challenge »

Un stand pour comprendre les mécanismes des jeux d’argent et de hasard. C’est ce que propose Promotion Santé Valais au salon des métiers « Your Challenge » à Martigny.

240 cartes sont proposées aux passants, ils ne doivent en choisir qu’une seule en espérant remporter l’un des deux prix. Romaine Darbellay, responsable du programme cantonal de prévention du jeu excessif, pour Promotion Santé Valais.

Ce stand, c’est donc l’occasion d’expérimenter la frustration rencontrée lorsqu’on perd, mais aussi de sensibiliser les jeunes et leurs parents à ce problème. Cela fait déjà plusieurs années que Promotion Santé Valais œuvre lors de cette manifestation, et chaque édition, c’est une thématique différente. On retrouve Romaine Darbellay.

Léa Jornod