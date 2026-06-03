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Martigny : un parchemin médiéval original datant de 1399 va être présenté au public

La Semaine internationale des archives met en lumière un parchemin exceptionnel datant de 1399 conservé à Martigny. Ce document éclaire l’organisation de la société médiévale et sera exposé au public la semaine prochaine.

À Martigny, un parchemin vieux de 627 ans va sortir exceptionnellement des archives. Daté de 1399 et scellé par Amédée VIII de Savoie, il confirme les franchises et coutumes de la communauté, marquant le passage d’usages oraux à des droits écrits. « C’est la première fois que ces règles sont mises sur parchemin », explique l’archiviste de l’association des Archives de Martigny, Anouk Crozzoli.

Le document encadre alors la vie locale : justice, commerce, violence ou encore accès à la bourgeoisie. Une société très codifiée, où le statut social pouvait influencer la justice. « On voit une société fortement hiérarchisée mais aussi fortement structurée », souligne-t-elle.

Au-delà de son contenu, le parchemin impressionne par sa matérialité : 67 sur 77 centimètres, latin médiéval, sceaux de cire et écriture abrégée. Sa conservation relève d’un soin constant, entre contrôle de l’humidité, de la lumière et restaurations successives.

Pour l’archiviste, cette exposition est aussi une mission de transmission : « Les archives, ce sont la mémoire écrite de la société ». Un rappel que ces documents ne sont pas figés dans le passé, mais encore porteurs de sens aujourd’hui.

L’entretien complet avec Anouk Crozzoli, archiviste au sein de l’Association des Archives de Martigny :

© Didier Abbet

© Radio Chablais

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Le seau avec les armoiries visible de la Savoie. © ACCM

Le sceau du Duc de Savoie. © Didier Abbet