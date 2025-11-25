RC - Dernières infos

Martigny: un budget déficitaire pour 2026 qui s’explique par les nombreux investissements prévus

Martigny a présenté ce mardi son budget 2026, déficitaire de plus de 4 millions de francs. Une année marquée par de nombreux investissements, ainsi que la création de la société Mystep SA, qui regroupe 8 communes avoisinantes pour moderniser la STEP actuelle.

La ville de Martigny présente un projet de budget 2026 déficitaire de plus de 4 millions de francs. La marge d’autofinancement, meilleure qu’en 2025, se monte à 7 millions. Ce déficit s’explique par des investissements importants débutés l’année passée par la commune. Anne-Laure Couchepin-Vouilloz, présidente de Martigny.

Parmi ces investissements prévus, l’achat de l’Hôtel Clerc, bâtiment qui permettra d’accueillir le tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice ainsi que l’APEA, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. On retrouve la présidente de Martigny.

Une acquisition que doit encore valider le Conseil général lors de sa séance le 9 décembre prochain.