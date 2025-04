RC - Dernières infos

Martigny: pose d’une passerelle de 100t pour la mobilité douce au passage inférieur des Neuvilles

Une passerelle de 100 tonnes destinée à la mobilité douce a été installée ce mardi sur le passage inférieur des Neuvilles à Martigny. Une avancée pour ce tronçon stratégique qui devrait ouvrir avant l’été.

Cette structure permettra aux piétons et cyclistes de se déplacer en sécurité au-dessus de la route lorsque les travaux seront terminés. Un chantier qui a démarré en 2023 et qui n’a pas cessé depuis. Dorian Farquet, conseiller municipal en charge de la mobilité et des travaux publics.

Un élément reste encore à installer afin de finaliser le projet : une rampe hélicoïdale pour relier la passerelle à la route en dessous. Un projet d’importance pour la fluiditié du trafic martignerain, comme l’explique Dorian Farquet.

L’ouverture de ce tronçon est prévu avant l’été de cette année. Ce fut un long périple pour les habitants de Martigny, comme le confirme la présidente, Anne-Laure Couchepin Vouilloz.

Le projet de passage inférieur des Novilles a coûté environ 12 millions de francs, dont 5 à la charge de la ville de Martigny. Les 7 millions restants sont assumés par la Confédération.

En vidéo: