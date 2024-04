RC - Dernières infos

Martigny: onze nouveaux chiots à la Fondation Barry

Deux pensionnaires de l’élevage du Grand St. Bernard, Häika et Zeus, ont accueilli onze chiots lundi 25 mars à Barryland. Dès le 6 mai, ces petits seront visibles à la fondation, et pour les plus curieux, une webcam permet déjà de les admirer.

Haïka et Zeus, tous deux de l’élevage du Grand St. Bernard, sont devenus parents de onze adorables chiots ce lundi 25 mars dernier à la Fondation Barry à Martigny. À tout juste trois ans, la belle Haïka a passé son test d’aptitude à l’élevage le 25 février 2023 et a ainsi pu devenir une chienne reproductrice. Manuel Gaillard, responsable d’élevage à la Fondation Barry, a assisté à cette naissance qui ne s’est pas déroulée comme prévu et il se souvient: « Quatre chiots sont nés naturellement, puis il a vite fallu pratiquer une césarienne pour les autres, ce qui en soi n’est pas inhabituel au sein d’un élevage ».

Dès le 6 mai, les chiots seront visibles à Barryland, et pour les plus curieux, il est déjà possible de les admirer par webcam.