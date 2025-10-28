RC - Dernières infos

Martigny : Onze chiots Saint-Bernard sont nés à la Fondation Barry

À la Fondation Barry de Martigny, onze chiots Saint-Bernard sont nés le 19 octobre de Plume du Grand St. Bernard et Tipsy du Château Robert. Il s’agit de la première portée de Plume, âgée de trois ans, avec sept mâles et quatre femelles, tous dont les noms commenceront par la lettre Y.

S’il faudra attendre le mois de décembre pour leur rendre visite, il est d’ores et déjà possible de les observer en direct grâce à une webcam, installée au chenil.

Pour le côté historique, Plume est la descendante d’Ivoire du Grand St. Bernard, l’une des figures emblématiques de l’élevage d’il y a plus de quinze ans. Elle incarne aujourd’hui la sixième génération de cette lignée.

En moyenne, une vingtaine de chiots avec pedigree naissent chaque année à la Fondation Barry. Quelques-uns y restent, mais la plupart trouvent un foyer à l’âge de 10 semaines.

/LT