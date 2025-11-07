RC - Dernières infos

Martigny: on se connecte avec Yann Lambiel

L’humoriste et imitateur valaisan Yann Lambiel vient de poser ses valises à Martigny.

Jusqu’au 11 janvier prochain, le public pourra découvrir son spectacle intitulé « Connecté » qui propose une immersion visuelle dans un univers où l’humour, l’émotion et la technologie s’entremêlent. Avec ce 11ème spectacle solo, Yann Lambiel s’interroge ainsi sur la notion de connexion en 2025.

Yann Lambiel, humoriste et imitateur.

www.yannlambiel.ch

En vidéo:

7 novembre 2025

Comments are closed.