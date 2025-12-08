RC - Dernières infos

Martigny : les TMR investissent pour le futur de la mobilité suisse et valaisanne

Les TMR, les Transports de Martigny et Régions, ont inauguré vendredi dernier leur nouveau centre de maintenance ferroviaire à voie normale dans la zone industrielle des Vorziers à Martigny.

Cette infrastructure moderne d’un montant de 24 millions de francs répond aux besoins d’entretien des nouvelles rames de RegionAlps en cours de livraison jusqu’en 2027. La halle transformée accueille désormais plusieurs voies de plus de 100 mètres entièrement équipées pour l’entretien des trains. Elle offre également la possibilité de traiter des véhicules jusqu’à 200 mètres sur une voie extérieure réhabilitée.

Les premières opérations de maintenance débuteront en janvier 2026, avec la possibilité de fournir des prestations à d’autres entreprises ferroviaires, jusqu’à 50 véhicules par année. Ce travail technique, invisible aux yeux des usagers, permet de garantir le fonctionnement du matériel roulant valaisan. Marielle Desbiolles, directrice des TMR.

Ce lieu inédit constitue un atout stratégique pour l’économie ainsi que la mobilité régionale et répond aux nouveaux besoins requis par l’évolution des transports en commun selon Marielle Desbiolles.

Ce nouveau centre de maintenance des TMR devrait générer à terme plus de vingt emplois qualifiés au sein de l’entreprise et réunira sur un même site une vingtaine de compétences techniques.

Antoni Da Campo