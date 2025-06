RC - Dernières infos

Martigny: Les Harmonies municipales valaisannes en fête ce week-end

Après 2018, la « Journée des Harmonies municipales valaisannes » revient en fanfare ce week-end à Martigny. Une édition qui mêlera concerts, cortège et traditions entre vendredi et samedi.

La journée des Harmonies municipales valaisannes battra son plein ce week-end à Martigny. Chaque année, l’évènement rassemble toutes les harmonies du canton. Seront présentes celles de Sierre, Sion, Martigny et Monthey, comme le veut la tradition. Cette année, à l’instar de 2018, le comité d’organisation a décidé d’élargir les horizons. Ainsi, les fanfares de Massongex, Vernayaz et Martigny-Combe seront de la partie. Elles se produiront vendredi soir, au cœur de la place centrale. Le lendemain, place à la journée traditionnelle. Partie officielle, cortège dans les rues octoduriennes et concerts sur la place centrale sont au programme.

Une journée qui vise à mettre en lumière ces sociétés musicales et les traditions qui y sont liées, et ce, pour le plus grand plaisir du public. Un public qui répond toujours présent, à en croire Jonathan Bochatay, président du comité d’organisation.

Un évènement d’ampleur pour l’Harmonie municipale de Martigny, qui a eu besoin d’un an et demi de travail pour l’organiser. Un investissement utile et rentable, d’après son président, Jonathan Bochatay.

Si la journée de vendredi mettra à l’honneur les sociétés musicales invitées, la partie officielle et traditionnelle se tiendra samedi dans les rues de Martigny et au cœur de la place centrale octodurienne.

/LT