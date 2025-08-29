RC - Dernières infos

Martigny: le lauréat du concours d’architecture du centre scolaire de la Bâtiaz est connu

Le lauréat du concours d’architecture du centre scolaire de la Bâtiaz à Martigny a été dévoilé jeudi soir. Il s’agit de la réalisation de deux bureaux martignerains qui a plu au jury par son aspect social.

Il s’agit de la réalisation de deux bureaux martignerains, qui se sont illustrés parmi les 43 dossiers, grâce à l’aspect social de leur projet. Nommé « Tatou », il comporte un bâtiment pour l’école, qui permettra l’ouverture de 16 classes de 1 à 8H ainsi qu’une salle de gymnastique attenante. Dans un autre bâtiment situé à côté se trouvera une unité d’accueil de la petite enfance d’une capacité de 100 places. Un projet qui n’est pas gravé dans le marbre et qui peut encore comporter quelques améliorations ou adaptations, comme l’explique l’architecte de la ville de Martigny, Stéphane Jordan, au micro de Léa Jornod.

Stéphane Jordan, nous explique pourquoi ce projet a séduit parmi les 43 dossiers déposés.

Ce projet vient combler un besoin, comme l’explique la présidente de Martigny, Anne-Laure Couchepin Vouilloz.

La population peut découvrir le projet lauréat, ainsi que les autres dossiers à la Halle 110 jusqu’au 7 septembre.