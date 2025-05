RC - Dernières infos

Martigny: le chantier du nouvel EMS Castel Notre-Dame a officiellement démarré

Le chantier du nouvel EMS du Castel Notre Dame a démarré à Martigny. 104 chambres et un jardin intérieur pour un montant de 40 millions de francs. La fin des travaux est prévue pour 2028.

La première pierre symbolique de l’EMS le Castel Notre Dame à Martigny a été posée mardi en présence des autorités et des responsables. Un moment fort qui marque officiellement le début du nouvel EMS, qui bénéficiera, une fois terminé, aux communes de Martigny, Martigny-Combe, Bovernier et Trient.

Un projet complètement différent de l’EMS déjà existant. Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny.

Avec une capacité de 104 chambres et un jardin intérieur, cet édifice a coûté près de 40 millions de francs et devrait se terminer d’ici 3 ans. Un délai relativement court, mais pas pour Sandra Moulin Michellod, conseillère municipale de Martigny en charge des affaires sociales et présidente du conseil de Fondation du Castel Notre Dame.

Le projet a été basé sur deux idées maîtresses, comme l’explique l’une des architectes et pilote du projet, Marie Getaz.