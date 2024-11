RC - Dernières infos

Martigny: Le CERM et le FVS Group changent d’identité

Le CERM et le FVS Group renforcent leur partenariat stratégique. Les deux entités changent de nom pour s’appeler désormais respectivement « martignyexpo » et « myexpo ». On vous en dit plus dans ce journal.

Deux changements d’identité au cœur de l’évènementiel octodurien. Le Centre d’Exposition et de Rencontres de Martigny, plus connu sous le nom du « CERM » devient « martignyexpo ». Tandis que l’unique société qui l’exploite, le FVS Group, s’appelle désormais « myexpo ». C’est ce qu’ont annoncé conjointement les deux sociétés hier matin (lu).

Un changement de nom et une identité visuelle commune qui doivent permettre aux deux entités d’appuyer leur positionnement sur la scène nationale de l’événementiel, comme l’explique Samuel Bonvin, directeur de « myexpo ».

Une stratégie commune qui doit permettre aux deux entités d’être plus fortes au lendemain d’une crise du Covid-19 qui a laissé des traces dans le secteur de l’évènementiel. La volonté aussi de mettre en avant d’autres manifestations que la Foire du Valais.

Pour rappel, le désormais « myexpo » est à la tête de la Foire du Valais mais aussi de sept autres manifestations comme « YourChallenge », ou encore « Agrovina ». Alors que les murs de « martignyexpo » accueillent chaque année quelques 300’000 visiteurs.

Ludovic Turin