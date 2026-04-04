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Martigny lance Friactiv sur son territoire pour encourager la population à faire du sport

Martigny lance Friactiv, une application pour encourager ses habitants à bouger davantage. Le concept est simple, des balades sont proposées aux utilisateurs, avec plusieurs exercices sportifs à découvrir en vidéo à des endroits stratégiques.

Martigny veut encourager davantage ses habitants à se mouvoir. Le concept : des balades sont proposées aux utilisateurs, avec différents entrainements sportifs à découvrir en vidéo à des endroits stratégiques. L’objectif est que les exercices proposés soient accessibles au plus grand nombre. Marie-Laure Tindom Comby, municipale à Martigny, en charge notamment des sports.

Le fonctionnement de l’application est assez simple. Les explications de Marie-Laure Tindom Comby.

Une application gratuite qui se développera si le succès est au rendez-vous – pour l’instant, une seule balade est disponible dans la région martigneraine. Cet outil vient s’ajouter aux nombreux autres proposés par la ville pour une pratique du sport plus fréquente. On retrouve Marie-Laure Tindom Comby.