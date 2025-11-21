RC - Dernières infos

Martigny : la brasserie WhiteFrontier doublement médaillée au Brussels Beer Challenge

La brasserie WhiteFrontier revient du Brussels Beer Challenge 2025 avec deux médailles et devient la seule brasserie suisse distinguée lors de cette édition. Une reconnaissance internationale qui confirme le savoir-faire brassicole valaisan.

La médaille d’argent récompense Copenhagen’s Calling, une New England IPA, issue d’une triple collaboration entre WhiteFrontier, Aben et Verbier Tourisme. La médaille de bronze distingue Rule Number 2 – Non Si Dice, une Raw NEIPA.

Organisé chaque année, le Brussels Beer Challenge réunit les meilleures brasseries du monde face à un jury international. Cette double distinction confirme les années de travail, la recherche de qualité et l’engagement de l’équipe WhiteFrontier.

ADC