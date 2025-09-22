RC - Dernières infos

Martigny : Fuite d’hydrocarbure causé par l’accident d’un camion-citerne

Ce lundi 22 septembre 2025, un camion transportant entre 13’000 et 16’000 litres de mazout s’est renversé à Martigny, sur la semi-autoroute A21 en direction du Grand-Saint-Bernard. L’accident n’a pas fait de victime. Une grande quantité d’hydrocarbures s’est échappée du véhicule

Un camion-citerne s’est renversé lundi matin sur la semi-autoroute A21 à Martigny, en direction du Grand-Saint-Bernard. L’accident, sans victime, a provoqué le déversement de plusieurs milliers de litres de mazout – entre 13’000 et 16’000 selon les autorités – sur la chaussée et dans un terrain voisin.

Les pompiers ont rapidement sécurisé la zone pour éviter tout risque d’incendie, tandis que le Service de l’environnement évalue l’impact sur le sol et la nappe phréatique. Aucun puits d’eau potable n’est menacé, mais des puits agricoles pourraient être touchés. Les exploitants sont invités à cesser leur utilisation jusqu’à nouvel ordre.

/LT