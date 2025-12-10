RC - Dernières infos

Martigny : DJ Nelsang est sacré champion suisse du « Turn It Up » et représentera la Suisse à Milan

Propulsant des vagues d’énergie depuis 2018, le DJ martignerain Nelsang enflamme clubs et festivals romands avec ses mixes teintés de hip-hop, trap, ou encore d’afrobeat. Tout récent vainqueur d’un concours organisé par une célèbre marque de boisson énergisante à Lausanne, le Valaisan d’origine cap-verdienne a gagné le droit de représenter la Suisse lors de la finale continentale qui se tiendra à Milan en janvier prochain. Portrait.

C’est en plein centre-ville de Martigny, son fief, que DJ Nelsang nous ouvre les portes de son univers. À 28 ans, l’Octodurien continue son ascension derrière ses platines et a récemment fait parler de lui en remportant, jeudi dernier, la finale suisse du « Turn It Up », qui s’est tenue au D! Club de Lausanne. Le Valaisan l’a emporté devant trois autres artistes lors d’une épreuve qui demandait de créer un mix sur une thématique donnée. Adoubé par le public, DJ Nelsang est reparti de la capitale vaudoise avec le trophée entre ses mains.

Une histoire de famille

Tombé dans la marmite de la danse et du Hip-Hop étant petit, la voie de DJ Nelsang était déjà toute tracée. Avec un oncle professeur de danse, qui a notamment performé sur scène avec des artistes comme Booba, et un père producteur de musique, qui avait installé un studio d’enregistrement au domicile familial, l’enfance de l’Octodurien a rimé avec rythme et sonorité.

« Mon oncle a donné des cours à KT Gorik, qui est bien connue en Valais », nous confie DJ Nelsang. « Et chez mes parents, on avait un studio d’enregistrement. Il n’était pas rare que de jeunes rappeurs viennent enregistrer des maquettes. » C’est vers l’adolescence qu’un intérêt plus marqué se fait ressentir pour les platines, grâce notamment aux découvertes des premières soirées en club. Dès que l’occasion s’est présentée, il acquiert son premier matériel et débute sa formation derrière sa table de mix.

© Radio Chablais

Reconnaissance et visibilité

Les débuts de cette activité sont consacrés à l’apprentissage, grâce notamment aux premiers évènements auxquels il participe. D’abord dans les boites de nuit, notamment au cœur de la capitale vaudoise avec des prestations récurrentes, au MAD ou encore au D! Club. Puis lors d’évènements plus importants, comme le Montreux Jazz Festival, où il a performé à plusieurs reprises. Également DJ lors des prestations du rappeur sédunois Jeune Hustler, le Valaisan ne se cantonne pas qu’à un seul type de projet. Actif aussi dans les évènements de danse, il est régulièrement convié au Battle « Dance Your Style » où il gère la partie musicale. « Ce sont deux mondes qui ont beaucoup de points communs, les sonorités sont relativement les mêmes et très souvent, le public me comprend », nous relate DJ Nelsang.

Plus récemment, sous l’égide de la même marque de boisson énergisante, il a remporté un concours organisé à Lausanne jeudi dernier. Le « Turn It Up », qui réunissait quatre DJ devant performer à tour de rôle sur une thématique donnée au dernier moment. Seul juge de la soirée, le public a largement plébiscité DJ Nelsang qui est donc rentré dans la cité d’Octodure avec le trophée entre les mains. Un trophée qui lui offre la possibilité de représenter la Suisse lors de la finale continentale qui se tiendra à Milan, en janvier prochain.

Une ambition mesurée

Cette opportunité, DJ Nelsang compte bien la saisir, même s’il considère toujours la musique comme étant une passion. Employé de commerce à temps partiel et tout jeune père de famille, le Martignerain est conscient de bénéficier d’une plus large exposition qu’à ses débuts, mais il reste les pieds sur terre : « J’essaie de faire la balance de tout ça, de trouver du temps pour tout, et honnêtement je le fais très bien », admet DJ Nelsang. « Je pense continuer comme ça et si des plus grandes portes s’ouvrent dans la musique, pourquoi pas y aller, mais je pense que c’est toujours important de garder une base solide dans la vie. ».

L’entretien complet avec DJ Nelsang :

/LT