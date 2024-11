RC - Dernières infos

Martigny dit adieu à « La Main Verte »

Depuis dix ans, cette sculpture emblématique de l’artiste COSKUN, née pour l’éphémère, a captivé les passants du parc du Manoir. Aujourd’hui, le temps et les éléments ont finalement imposé leur loi : « La Main Verte » fait ses adieux à Martigny.

Installée dans le parc du Manoir à Martigny, « La Main Verte » s’élève depuis 2014 comme un hommage vibrant à la nature. Créée par l’artiste COSKUN pour l’exposition Authentik Énergie et le festival des 5 continents, cette sculpture monumentale de bois de charpente et de ceps de vigne était à l’origine destinée à être brûlée. Ce geste d’art éphémère devait marquer la fin du festival. Mais face à l’engouement qu’elle suscitait, son destin a basculé : rebaptisée plus tard « La Main Verte », elle fut préservée et confiée au temps.

Pendant dix ans, la sculpture a évolué, accueillant à sa base un lierre qui, doucement, a grimpé et enveloppé le bois. Mais le temps, allié à la fragilité des matériaux et aux travaux voisins, a fini par avoir raison de cette œuvre pensée pour être temporaire. Une analyse récente a en effet confirmé ce que l’artiste et la municipalité de la cité octodurienne redoutaient : sauver « La Main Verte » nécessiterait des interventions lourdes qui dénatureraient son essence. Ensemble, ils ont donc fait le choix de lui dire adieu, dans l’intention artistique initiale.

L’hommage à la Main Verte avec le chef du service de la culture et directeur du Manoir de Martigny, Mathieu Bessero-Belti :

/Julie Gay