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Martigny: des comptes 2025 approuvés à l’unanimité par le Conseil Général, avec toutefois quelques réserves

Les comptes 2025 de Martigny ont été approuvés à l’unanimité ce jeudi soir par le Conseil Général. La Municipalité en a profité pour dévoiler le calendrier du projet de fusion avec Vernayaz.

Plusieurs groupes politiques ont toutefois souhaité lors de cette séance alerter la municipalité sur l’augmentation constante des charges liées, ces dépenses imposées par le Canton aux communes. Une hausse qui touche de nombreuses autres collectivités valaisannes, sur laquelle ces dernières n’ont que peu de marge de manœuvre. Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny.

Lors de cette séance, la Municipalité a également dévoilé le calendrier du projet de fusion entre Vernayaz et Martigny. Les précisions d’Anne-Laure Couchepin Vouilloz.

La votation sur le projet de fusion entre les communes de Martigny et Vernayaz se tiendra le 28 février 2027.